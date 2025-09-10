Trump felszólította az EU-t, hogy a Kínára és Indiára kivetett büntetővámokkal gyakoroljon nyomást Putyinra

Donald Trump amerikai elnök felszólította az Európai Uniót, hogy 100 százalékos vámokat vessen ki Kínára és Indiára, hogy nyomást gyakoroljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború befejezése érdekében - közölte a BBC-vel egy, a tárgyalásokra rálátó forrás.

A Financial Times úgy tudja, Trump kedden, az Egyesült Államok és az Európai Unió tisztviselői közötti megbeszélésen hozta fel ezt, amelyen az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomás fokozásáról tárgyaltak.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a tárgyalás előtt arról beszélt, Washington készen áll a gazdasági nyomás fokozására, de ehhez erőteljesebb európai támogatásra van szüksége. Amerika Indiával szemben 50 százalékos vámot vetett ki, ebből 25 százalék a büntetővám azért, mert nagy tételben vásárolnak orosz olajat.

Trump kedden azt nyilatkozta, ezen a héten vagy jövő hét elején beszélne Putyinnal telefonon. Oroszország hétvégén a háború kezdete óta a legsúlyosabb támadást hajtotta végre Ukrajna ellen, kedden pedig több mint 20 civil halt meg egy orosz siklóbomba miatt Donbaszban, miközben a nyugdíjukért álltak sorba.

Trump a hétvégi bombázás után fenyegette meg Putyint szigorúbb szankciókkal. Korábban is volt ilyen fenyegetőzés, de Trump valójában nem lépett, annak ellenére, hogy Putyin figyelmen kívül hagyja a megszabott határidőket.