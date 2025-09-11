A bankok megint az Alkotmánybírósághoz fordulnak a kamatstop meghosszabbítása miatt

Az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen Bank az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop-ként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét – írta közleményében a Magyar Bankszövetség.

A kép illusztráció Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A kormány még 2021-ben, a Covid-veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be kamatstopot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre. „E rendelet értelmében a hitelintézetek a már megkötött szerződések tartalmától függetlenül csak a 2021. október 27-én érvényes 3 hónapos BUBOR-nak megfelelő 2,02 százalékos kamatot számíthatják fel, és a szerződéses feltételek alapján meghatározott kamatkülönbözetet később sem érvényesíthetik. Az intézkedést később kiterjesztették a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre és a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban, rögzített hitelkamattal nyújtott, nem kamattámogatott jelzáloghitelekre” – írják a bankok, akik szerint a rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. Ekként a felszámítható kamat változatlan maradt a növekvő kamatkörnyezet ellenére is. A legutóbbi meghosszabbított kamatstop hatálya június 30-a volt, de ezt a a kormány a mérséklődő infláció, és a 18 százalékról 6,5 százalékra csökkenő irányadó kamatszint ellenére december 31-ig.

A közlemény szerint kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is problémás. A bankok ugyanis a szabályozói előírásoknak megfelelően többször figyelmeztették ügyfeleiket a változó kamatozású hitelek kockázataira, és felajánlották a fix kamatra váltás lehetőségét, amellyel sokan éltek is.

„Mivel a kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbítása alkotmányossági megalapozottság nélkül, utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, ezért a bankok azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését”. A mostani panasz szorosan kapcsolódik a kamatstop előző meghosszabbításával kapcsolatos beadványhoz, ezért bankok kérelmezték az eljárások egyesítését.