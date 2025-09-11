A Magyar Posta nem indokolta meg, miért mondta le a rendezvényét a Tisza új alelnökének szállodájában

belföld
„A Lounge Event Kft.-vel fennálló szerződés alapján a Magyar Posta bármikor elállhat a megrendelt rendezvénytől” – válaszolt a Magyar Posta a Telexnek, miután kiderült, hogy a Tisza Párt Kötcsén bemutatott harmadik alelnökéé az a balatonfüredi hotel, ahol rendezvényt tartott volna az állami vállalat.

Hotel Margaréta Balatonfüred
Forrás: Hotel Margaréta

A Magyar Posta korábban többször is tartott rendezvényt a hotelban, most azonban az esemény kezdete előtt kevesebb mint egy nappal lemondta kétnapos, száz fős foglalását a posta. Az állami cég azon a Lounge Event Kft.-n keresztül szerződött a hotellel, amely az állami propagandának köszönhetően milliárdossá vált Balásy Gyulához köthető. A Lounge a lapnak korábban azt mondta, technikai okokból mondták vissza a rendezvényt.

Forsthoffer Ágnes Kötcsén
Fotó: Németh Dániel/444

A veszprémi tiszás belharcot megnyerő Forsthoffer Ágnes szállodáját, a Hotel Margarétát a kormánysajtó azután kezdte el támadni, hogy kiderült, ő lesz a Tisza harmadik alelnöke. A TV2 Tények úgy készített a hotelről lejárató anyagot, hogy közben a TV2 Mokka és Hal a tortán című műsorainak stábjai többször is megszálltak ott. Forsthoffer korábban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) töltötte be a balatoni régióvezető pozíciót, erről azonban a héten lemondott, írta meg a 24.hu.

belföld lounge csoport balásy gyula Lounge Event Kft Hotel Margaréta lounge event hotel balatonfüred Tisza Párt magyar posta rendezvény Forsthoffer Ágnes
Floridában vett luxuslakásokat az állami propagandán tízmilliárdokat kaszáló Balásy Gyula

Így lesz a kék propagandaplakátokból óceánra néző panoráma.

Németh Dániel, Jávor Bence
gazdaság

A Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke

Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A TV2 úgy készít lejárató anyagokat a Tisza új alelnökének szállodájáról, hogy korábban rendszeresen járt oda

„Éveken keresztül a Mokka nyári stábját, nemrégiben a Hal a tortán stábját láttuk vendégül” – írta Forsthoffer Ágnes, aki fotókat is közzétett arról, hogy milyen jól érezték magukat a TV2-sök a szállodájában.

Benics Márk
POLITIKA