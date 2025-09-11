Az FBI már talált egy fegyvert, amit Charlie Kirk megöléséhez használhattak

külföld
Az FBI nyomozói lefoglalták azt a fegyvert, amit feltehetőleg Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista meggyilkolásához használtak. Bár a hatóságok arra nem adtak választ, hogy ismerik-e a lövöldöző személyazonosságát, azt állították, „jó minőségű videófelvételük” is van a feltételezett elkövetőről.

Robert Bohls
Fotó: MICHAEL CIAGLO/Getty Images via AFP

Robert Bohls, az FBI Salt Lake City-i irodájának vezető különleges ügynöke elmondta, hogy a feltételezett elkövető nem abban a sűrű erdőben bujkál, ahol a fegyvert megtalálták. „Átfésültük azokat az erdőket és biztosítottuk a területet” – mondta Bohls a sajtótájékoztatón. A CNN szerint az erdőben talált puskán és lőszereken kulturális utalások voltak. A hatóságok most ezeket az üzeneteket elemzik, miközben igyekeznek azonosítani a gyilkost. A feliratok között kezdőbetűk is voltak, amiket a hatóságok igyekeznek összevetni a gyanúsítottak profiljaival.

Charlie Kirk előadása nem sokkal a lövés előtt
Fotó: AMY KING/AFP

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol a transz lövöldözők számára vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt. (CNN)

