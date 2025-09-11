Egy párizsi palotában bukkantak rá egy eddig elveszettnek hitt 17. századi Rubens-festményre

A 17. századi flamand festő, Peter Paul Rubens egyik elveszettnek hitt festményét találták meg egy párizsi palotában – írja a France24.

Egy Rubens-festmény restaurálása. Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez egy mestermű” – mondta Jean-Pierre Osenat, aki a képet felfedezte. A festmény 1613-ban készült, és a keresztre feszített Jézust ábrázolja. „Rubens alkotta, tehetsége csúcsán” – nyilatkozta az AFP-nek, hozzátéve, hogy az alkotás „nagyon jó állapotban van”. Osenat 2024 szeptemberében bukkant a képre, miközben a francia főváros elegáns 6. kerületében egy magánpalota eladását készítette elő. „Ez egy rendkívül ritka és elképesztő felfedezés” – mondta.

A festményt Nils Buttner ismert német művészettörténész hitelesítette. A származást többek között röntgenvizsgálattal és pigmentelemzéssel igazolták. Osenat a lapnak felidézte, hogy idegesen járkált fel-alá, miközben a szakértői bizottság a festmény hitelességéről tanácskozott. Ekkor érkezett a hívás Buttner-től: „Jean-Pierre, van egy új Rubensünk!” – idézte fel szavait.

Osenat szerint ez Rubens egyik kedvenc témája, és külön kiemelte, hogy a művész protestánsból tért át a katolikus hitre.

„Ez a barokk festészet hajnalán született alkotás: a keresztre feszített Krisztust ábrázolja, magányosan, ragyogva, sötét és fenyegető égbolt drámai kontrasztjában”

– mondta. Bár Rubens számos művet készített az egyháznak, a most előkerült, 105,5x72,5 centiméteres festmény egy magángyűjtő megrendelésére készülhetett. A feltételezések szerint a 19. századi francia festő, William-Adolphe Bouguereau tulajdonában volt, majd annak a párizsi palotának a birtokosai őrizték, ahol most megtalálták. A festményt november 30-án bocsátják árverésre.