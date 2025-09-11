Jobban van Rozi kutya, akit a gazdája az autójával közel 100 km-es sebességgel vonszolt végig a betonúton

Jobban van Rozi kutya, akit gazdája egy autó után kötve húzott 95 kilométer/órás sebességgel Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között, számolt be a Blikk. A 66 éves férfit gyorsított eljárásban nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte a Kecskeméti Járásbíróság, ez azonban, úgy tűnik, nem nyugtatta meg a lakosságot: állatvédők szeptember 16-ra békés demonstrációt hirdettek Kiskunfélegyházára.

A férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza. A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi nem hívott állatorvost, és maga sem kezdte meg az állat kezelését, vagyis olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna.

Azóta Rozi jobban van, de továbbra is orvosi kezelés alatt áll. A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület egy bejegyzésében azt írták, Rozi jelenlegi állapotában a gyógyulás lassú és türelmet igénylő folyamat.

Továbbra is aprólékos gondossággal és nagy odafigyeléssel kell ellátni. A jó hír az, hogy már látszik a hegesedés és a hámosodás. Naponta 2-3 milliméterrel növekszik az új bőrszövet, és előreláthatólag 1-1,5 hónap szükséges ahhoz, hogy a nagyobb területeken is teljesen befedje a sérült részeket. Biztató jel az is, hogy már hőemelkedése sincs az állatnak.