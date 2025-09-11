Nívódíjjal tüntették ki a kormánypropagandát a Parlamentben

Az Érték és Minőség Nagydíj idei átadóján Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati fővédnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a magyar gazdaságnak a minél nagyobb hozzáadott értékre, innovációra, minőségre kell épülnie. Majd ünnepélyes keretek között átadták az alapítók és a kiírók tanácsának külön elismeréseit.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 Hírigazgatóságának műsorai, a Hír TV és a BORS szerkesztősége kapta.

Fotó: Hírtv

Szikszai Péter, Hír TV vezérigazgató-helyettese a saját csatornájának azt mondta: „Ez a díj, amit most a Hír Televízió kapott, egyben kiállás is a csatornánk mellett, mert annyi nemtelen, és méltatlan támadást kapunk a Tisza Párttól, és konkrétan Magyar Pétertől, olyan szinten alázza meg a munkatársainkat, hogy amellett, hogy mi rendesen végezzük a dolgunkat, ez egyben egy szolidaritás is.”

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat célja elismerni az innovatív, energia-hatékony, egészségtudatos pályázatokat, díjazni a termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, ösztönözni a versenyképes, magas minőségű, hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, szolgáltatások nyújtását, támogatni a díjazottak érvényesülését a hazai és nemzetközi piacokon. Jelenleg mintegy 200 vállalkozás, szervezet több mint 1000 terméke, termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet. (MTI)

