Öt orosz drón azt a lengyel bázist célozta, ahonnan rendszeresen szállítanak katonai felszereléseket Ukrajnának

Egyre több jel mutat arra, hogy szándékos volt a Lengyelország légterében végrehajtott orosz tömeges drónakció, írja a Weltre hivatkozva a hvg.hu. A német lap úgy tudja, egy szerda délutáni NATO-tanácskozáson arra jutottak a szakértők, hogy Moszkva a lengyel légtér védelmét tesztelhette,

a húsz légtérsértő drón közül öt egyenesen azt a bázist célozta, ahonnan rendszeresen szállítanak katonai felszereléseket Ukrajnának. Ezek közül hármat lőttek le holland F35-ös vadászgépek, kettő pedig tisztázatlan körülmények között lezuhant.

Az akció szándékosságát mutatja, hogy nagy számú drón repült be Lengyelországba, valószínűtlen ugyanis, hogy 22-25 drón egyszerre véletlenül téveszt irányt.

Az oroszok tömeges drónakciójáról itt írtunk bővebben.

