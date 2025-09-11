Rasszista inzultusok érték a győri kéziseket Mosonmagyaróváron

Rasszista atrocitások érték a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC néhány játékosát szerdán a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen – írja az MTI „Játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” – áll a győri klub közösségi oldalán megjelent közleményben. Azt írták, határozottan elítélnek minden effajta megnyilvánulást, és arra kérik a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait. A mérkőzés után a győriek játékosa, Bruna De Paula az Instagramon egy napig elérhető történetben azt írta, elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sportolóknak még mindig szembe kell nézniük ilyesmivel.

A Mosonmagyaróvár a közösségi oldalán elnézést kért a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódott minden olyan megnyilvánulástól, ami ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérték a szurkolókat, hogy a csapat eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, ami tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben. A meccsen 37-27-es győri siker született.