Vádat emeltek egy pécsi tesitanár ellen, aki több tanítványát is szexuálisan zaklatta

Többek között egy 18. életévét be nem töltött személlyel, hatalmi befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy pécsi középiskolai testnevelőtanár ellen, aki több tanítványát is szexuálisan zaklatta.

A közlemény szerint a férfi testnevelő tanárként dolgozott egy pécsi középiskolában. 2024 januárjától egy tanítványával online beszélgetni kezdett, majd egy idő után tőle intim képeket kért. A lány többször fehérneműs képeket küldött magáról.

Két hónappal később a lány iskolán kívül is találkozott a férfival, autójában többször is megsimogatta tanítványát, benyúlt a pólója, melltartója alá. Mivel a lány nem akart viszonyt folytatni, a férfi visszavitte autójával a kollégiumba. Szeptemberben a tanár egy másik 15 éves lány tanítványával kezdett üzenetváltásba, majd decemberben iskolán kívül találkozott is a lánnyal, akivel az ügyészség szerint az „autójában szexuális tevékenységet végzett”. 2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik lánynál is próbálkozott, az órán mellé ült, simogatni, masszírozni kezdte, a lány azonban visszautasította a férfi közeledését.

A tanár cselekménye többek között a szexuális visszaélés minősített esete, illetve szeméremsértés megállapítására alkalmas, akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. (via MTI)