A legismertebb szabadon engedett belarusz ellenzéki nem hajlandó politikai emigrációba menni: „Lukasenka nem dönthet a sorsomról. Ott leszek, ahol akarok, cseppet sem érdekel a kolhozelnökötök”

Nem volt hajlandó elhagyni Belarusz területét és Litvániába távozni Mikola Sztyatkevics, a legismertebb belarusz ellenzéki azok közül, akiket Lukasenka csütörtökön engedett ki a börtönből amerikai nyomásra. Miután a belarusz katonák a litván határra szállították, a 69 éves Sztyatkevics gyakorlatilag visszaszökött Belaruszba, és azt mondta, neki nem mondhatja meg Lukasenka elnök, hogy hol éljen.

Az 54 politikai foglyot az Egyesült Államokkal kötött csütörtöki megállapodás után engedték szabadon, miután Lukasenka találkozott Trump képviselőjével, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásáról tárgyaljanak. Lukasenka „globális alkut” ajánlott a foglyokért cserébe, a találkozó után az Egyesült Államok máris feloldotta a szankciókat a Belavia állami légitársasággal szemben, és a minszki nagykövetsége visszaállítását is fontolgatja.

Az 54 fogoly közül Mikola Sztyatkevics talán a legismertebbnek számít. 2010-ben indult Lukasenka ellen az elnökválasztáson, és a korábbi börtönbüntetései után 2020-ban egy tüntetésre menet újra elfogták, majd 2021-ben 14 évet kapott. A jogi védelmet megtagadták tőle, sem ügyvédjével, sem családtagjaival nem találkozhatott, majd 2023 februárja óta semmi információ nem volt róla - azt gyanították, hogy az eltűnése valójában azt jelenti, hogy meghalt a börtönben vagy valamelyik fegyenctelepen, de ezt a hatóságok nem akarják elismerni.

Mikola Sztyatkevics a maszkban lévő Szergej Cihanovszkijjal a 2021-es ítélethirdetésen. Sztyatkevics 14 évet kapott. Fotó: SERGEI KHOLODILIN/AFP

Szeptember 11-én azonban Lukasenka egyik legkitartóbb ellenfele is az 54 politikai fogoly közé került, akit az amerikai deal részeként elengedtek. A belarusz diktátor őket Litvániába akarta deportálni, a foglyokat péntek reggel katonai járművekkel szállították a litván határhoz.

Sztyatkevics azonban nem volt hajlandó elhagyni az országát. A Meduza beszámolója szerint a Kamennij Log határátkelőhely semleges zónájában maradt, erről meg is jelent egy videó a határátkelő biztonsági kamerája felvételével.

A litván köztévé litván határőrökre hivatkozva arról számolt be, hogy már vissza is térhetett Belaruszba. Társai szerint Styatkevics szökni is megpróbált, hogy Belaruszban maradhasson: amikor a határhoz érkeztek, kiugrott a buszból, és elkezdett visszafelé futni. Amikor visszavitték, a társai és még amerikai diplomaták is megpróbálták rábeszélni, hogy menjen velük Litvániába, de ő azt mondta, hogy majd maga dönt a sorsáról. „Visszautasította. Úgy gondolja, hogy Lukasenka nem dönt a sorsáról. Ott lesz, ahol akar, és cseppet sem érdekli a „ti kolhozelnökötök”. Belaruszban akar lenni”.