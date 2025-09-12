Célzott orosz akciónak tűnik a Lengyelország elleni drónművelet, a NATO logisztikai bázisa is célpont lehetett

A Lengyelországba szerdán berepülő orosz drónok közül legalább öt a NATO-légibázisként működő rzeszówi repülőtér felé tartott, állítja oknyomozó cikkében a Welt és a Spiegel. A két német lap anonim NATO-forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a katonai szövetségen belül új, súlyos részletek derültek ki az incidensről. Ezek alapján tovább erősödött a gyanú, hogy nem véletlen balesetről, netán az elektronikus védekezés miatti nem szándékolt eltérítésről, hanem célzott orosz akcióról volt szó.

Szerdára virradóra legalább húsz orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe, mire lengyel F-16-osok és holland F-35-ösök szálltak fel, és néhány drónt kilőttek - a többiek maguktól zuhantak le. Az eset miatt Lengyelország hivatalosan is a NATO-hoz fordult, valamint összehívták az ENSZ Biztonsági Tanácsot - az ülésre péntek este kerül sor.

Mint a Welt hangsúlyozza, ez a legnagyobb biztonsági incidens a NATO-ban évtizedek óta. A háttérkörülmények kivizsgálása jelenleg is tart, és fokozott a készültség. A lap azonban úgy tudja, egyre több jel utal arra, hogy nem véletlen légtérsértésről volt szó.

Megrongálódott orosz drón a lengyelországi Czosnowka falu közelében Fotó: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

Mi is írtunk arról, hogy a tömeges orosz légsértés okai még nem ismertek, nem lehet kizárni, hogy nem szándékos behatolásról volt szó, ezt csak későbbi vizsgálatok tudják majd megállapítani. Most azonban a lap arról ír, hogy egyre valószínűbb, hogy az oroszok direkt irányították robbanószer nélküli drónjaikat a NATO-tagállamokba, valószínűleg azért, hogy teszteljék a reakciójukat.

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a drónok nagy valószínűséggel szándékosan hatoltak be a NATO légterébe”

– mondta a WELT-nek név nélkül egy magas rangú NATO-tiszt. Szerinte a drónok nagy száma már önmagában is szinte kizárja a véletlent, ráadásul szerda délelőtt, miután Lengyelországban már lelőtték, illetve lezuhantak a drónok, két újabb pilóta nélküli orosz légijármű behatolt Litvániába is.

A WELT értesülései szerint szerda délután belső biztonsági eligazítást tartottak a NATO-nál, ahol korábban ismeretlen részleteket közöltek.

Ezek szerint a lengyel előzetes vizsgálatok alapján öt drón közvetlen repülési pályán közeledett egy NATO-támaszpont felé. Hármat közülük holland F–35-ös vadászgépek lőttek le, kettő pedig lezuhant.

A támaszpont a Spiegel szerint a rzeszów-jasionkai repülőtér volt délkelet-Lengyelországban, ami a NATO legfőbb logisztikai bázisa az Ukrajnának szánt lőszerek és más hadianyagok szállításában. Korábban az orosz propaganda háborús héjái többször fenyegetőztek a rzeszówi reptér megtámadásával, de egyelőre arról sincsen hivatalos megerősítés, hogy a mostani drónakcióban valóban ez lett volna az esetleges célpont.

Donald Trump csütörtökön mindenesetre arról beszélt, hogy az orosz drónok pályája véletlen lehetett. Ezt Tusk lengyel miniszterelnök sietett cáfolni: szerinte teljesen biztos, hogy az orosz drónok szándékosan repültek Lengyelországba.

A behatolás után Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter pénteken Kijevbe utazott, hogy a drónok elleni rendszerekről konzultáljon. Ez alapján könnyen lehet, hogy felgyorsulhat az ukrán-lengyel katonai együttműködés szorosabbra húzása a drónhadviselésben és légvédelemben. Németországban a CDU felől is érkezett olyan javaslat, hogy a NATO erőinek már Ukrajna felett meg kellene semmisíteniük a potenciálisan NATO-tagállamokat fenyegető orosz drónokat. Komoly mérföldkő lenne, ha a NATO Ukrajnában ezzel közvetlenül bevonódna a drónháborúba.