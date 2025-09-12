Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést

Értesülésünk szerint az illetékes pályamester már többször is jelezte, hogy a MÁV 75-ös számú, Vác-Balassagyarmat mellékvonalán súlyos problémák vannak a pálya minőségével pont ott, ahol a pénteki kisiklás történt. Úgy tudjuk, azt javasolta a vasúttársaság döntéshozóinak, hogy zárják le a vonalat mindaddig, amíg a hibákat nem javítják ki.

Az eset helyszíne.

A kisiklás helyén rögzítettek egy videót, amelyet Magyar Péter tett közzé. Jól látszik, azon is, ami a fenti képen: a kanyar előtt, két sín érintkezésénél rendkívül rossz állapotban volt a pálya. A videót készítő férfi alatt is mozog az illesztésnél a sín.

Haász János kollégánk februárban kirándult a környéken, ezt a képet Magyarkút és Szokolya között készítette a pályáról. Ezen is jól látszik, hogy a sínek állapota rossz volt.

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban. Fotó: Haász János

Péntek reggel írtuk meg, hogy több kocsija kisiklott a Vácról Balassagyarmatra tartó reggel 7:38-as vonatnak, a baleset oka a Mávinform közlése szerint akkor ismeretlen volt. A vasúttársaság azóta tartott egy sajtótájékoztatót a helyszínen, ahol az hangzott el az Infostart tudósítása szerint, hogy a mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről. A szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat - amelyen 20 ember utazott - már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt. A sajtótájékoztatón elhangzott: évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. A balesetben a MÁV két dolgozója könnyebb sérüléseket szenvedett.

Megkerestük a MÁV Csoportot, hogy megtudjuk, milyen problémákat jelzett a pályamester a cég felé és, hogy miért nem döntöttek úgy, hogy leállítják a vonatközlekedést a mellékvonalon a baleset előtt. Amint válaszolnak, beszámolunk róla.

FRISSÍTÉS:

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon reagált a balesetre és azt írta, „minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot” kért a MÁV vezetésétől, azt viszont visszautasítja, hogy „műkedvelő közlekedési szakértők” és „politikai celebek” akarják megfejteni a baleset okát.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindítottuk a felújításokat. Ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettünk ki, sebességkorlátozással közlekedünk, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás

– írja Lázár János, aki szerint „ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat”.

Vizsgálatot rendelt el Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója is, aki szerint a siklásos baleseteket különösen komolyan veszik a MÁV-csoportnál, ezzel az esettel is így tesznek: „Mindenkit óvnék az elhamarkodott ítéletektől és megfejtésektől. Az ilyen és ehhez esetek túlnyomó részében általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együttállása vezet a balesethez” – írja bejegyzésében Hegyi, aki hozzáteszi: