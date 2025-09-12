Mark Rutte: A NATO új műveletet indít a keleti szárnya megerősítésére

A NATO keleti szárnyának védelme elsőrendű fontosságú, ezért elindítjuk a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, amely tovább erősíti e régió védelmi helyzetét – mondta Mark Rutte pénteken Brüsszelben, amikor ismertette a szövetség válaszát a lengyel légteret megsértő orosz drónokra.

A NATO-főtitkár az európai szövetséges haderők főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal tartott sajtótájékoztatót, amelynek keretében elmondta: a művelet a következő napokban indul, és számos szövetséges – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások – erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl. Az erőfeszítés részeként olyan elemek is lesznek, amelyek a drónhasználatból fakadó kihívások kezelésére szolgálnak – tette hozzá.

Mark Rutte 2025. június 5-én Brüsszelben. Fotó: Bob Reijnders/Middle East Images via AFP

A főtitkár szerint bár a légtérsértések leginkább a keleti szárnyat érintik, valójában mind a 32 NATO-tagország veszélyben van, hiszen az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely pontját. A Keleti Őrszem művelet viszont rugalmas védelmet biztosít a légtérsértésekkel és más fenyegetésekkel szemben – hangsúlyozta. Azzal kapcsolatban hogy héten orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, Rutte úgy nyilatkozott: a történtek attól függetlenül, hogy szándékosak voltak-e vagy sem, felelőtlenek és elfogadhatatlanok, a szövetség integrált légvédelmi rendszerei pedig sikeresen biztosították a NATO-terület védelmét.

Rutte szerint Donald Trump amerikai elnök jól reagált a történtekre, és az Egyesült Államok elkötelezettsége a NATO iránt szilárd. Rutte továbbá üdvözölte az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a javaslatát egy közös uniós finanszírozású „drónfallal” kapcsolatban. A főtitkár szerint az EU és a NATO szorosan együttműködik: a NATO a védelmi tervezést és követelményeket adja, az EU pedig az ipar és a finanszírozás terén tud hozzájárulni. Ezért minden uniós kezdeményezés, például a dróntechnológia fejlesztése, hasznos a közös védelem szempontjából – tette hozzá.

Alexus Grynkewich tábornok pedig arról beszélt, Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen.

Donald Tusk lengyel kormányfő üdvözölte az új NATO-missziót, mondván: Lengyelország azt szeretné, ha „lépéseink egyértelmű választ adnának Oroszországnak, hogy provokációit semmilyen módon nem fogjuk eltűrni.”

Elégedettséggel fogadtuk Mark Rutte NATO-főtitkár és Grynkewich tábornok, a szövetséges erők európai főparancsnoka által tett biztosítékokat és nyilatkozatokat. Pontosan ilyen nyilatkozatokat és döntéseket kértünk: határozott és gyors fellépést

– mondta Tusk.

(via MTI, The Guardian)