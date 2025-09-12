Megnéztél egy külföldi sorozatot? Ezért Észak-Koreában halálbüntetés jár

Az ENSZ friss jelentése szerint Észak-Korea egyre szélesebb körben alkalmazza a halálbüntetést, többek között olyanokat is kivégzőosztagok elé visznek, akiket olyan súlyos bűnökön kaptak, mint hogy külföldi filmeket vagy sorozatokat néztek - írja a BBC.

Az elmúlt évtizedben az észak-koreai állam „az állampolgárok életének minden területe felett” még szorosabb ellenőrzést vezetett be, a mai világban nincs másik ország, ahol a lakosság ilyen mértékű korlátozás alatt állna” – szögezte le az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának jelentése.

Az ENSZ-jelentés bő háromszáz, Észak-Koreából elmenekült emberrel készített interjúra épül. Egyik fő megállapítása, hogy a halálbüntetést egyre gyakrabban alkalmazzák. 2015 óta legalább hat új törvényt vezettek be, amelyek lehetővé teszik a halálbüntetés kiszabását. Az egyik ilyen bűncselekmény a külföldi médiatartalom nézése és terjesztése, aminél halálbüntetés is adható. A menekültek arról számoltak be, hogy 2020-tól valóban megszaporodtak a kivégzések külföldi filmek terjesztéséért. A kivégzéseket az elrettentés kedvéért többnyire nyilvánosan hajtják végre.

Kim Dzsongun észak-koreai katonákkal Fotó: STR/AFP

Egy 2023-ban elmenekült fiatal férfi a BBC-nek azt mondta, hogy három barátját is kivégezték, miután dél-koreai tartalommal elkapták őket. Egy 23 éves barátjának a tárgyalásán is jelen volt, ahol halálra ítélték. „Kábítószer-kereskedőkkel együtt állították bíróság elé. Most már az ilyen bűncselekményeket ugyanúgy kezelik” – mondta, hozzátéve, hogy 2020 óta az emberek sokkal jobban félnek.

Szinte minden megszólaló arról számolt be, hogy nincs elég ennivaló és a napi három étkezés már luxusnak számít Észak-Koreában. A covid óta a rezsim szigorúbban fellép az informális piacok ellen, így még nehezebb lett az élelmiszer beszerzés, és az országból való szökés is tovább nehezült: megerősítették a kínai határ ellenőrzését, és parancsba adták a katonáknak, hogy lőjék le azokat, akik megpróbálnak átszökni a határon.

A jelentés szerint az észak-koreai pártállam egyre inkább hagyatkozik a kényszermunkára. A szegény családok tagjait eközben olyan brigádokba toborozzák bányákba és építkezésekre, amik ugyan kicsivel jobban fizetnek, de nagyon sok a munkahelyi baleset és a haláleset. Munkavédelem helyett a kormány a halálesetek köré kultuszt épít, és azokat Kim Dzsong Un iránti áldozatként állítja be.

„Az elmúlt tíz évben a kormány gyakorlatilag teljes ellenőrzést alakított ki az emberek felett, lehetetlenné téve, hogy saját döntéseket hozzanak”

- áll az ENSZ-jelentésben. Az ENSZ azt szeretné, hogy Észak-Korea ügyét vigyék a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé, de ennek gyakorlatilag semmi esélye, hiszen az ENSZ Biztonsági Tanácsában Kína és Oroszország állandó tag - a köztük lévő szövetséget legutóbb a pekingi katonai parádén erősítették meg látványosan (ebbe egy-két törött ujj és a légkondi távkapcsolója sem zavar be komolyan).



Az ENSZ ezzel együtt a nemzetközi közösség határozottabb fellépésére szólít fel, egyúttal arra kéri az észak-koreai kormányt, hogy számolja fel politikai börtöntáborait, szüntesse meg a halálbüntetést.