Mexikó a kínai autókat vámolja, hogy jó pontokat szerezzen Trumpnál

50 százalékosra emeli a kínai autókra kivetett vámot Mexikó - a lépés leginkább Trump megnyugtatását szolgálhatja, Kína, tiltakozik.

Mexikó szerdán jelentette be, hogy a Kínából és más ázsiai országokból érkező autóimportra kivetett vámokat 20-ról 50 százalékra, a megengedett maximális szintre emeli - írja a Guardian.

Szucsoi autóterminál kikötője, innen indul a kínai járműexport jelentős része Közép-Amerika felé is. Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A döntést az ipari munkahelyek mevédésével magyarázzák, de az legalább annyira szólhat Donald Trump csillapításáról is, aki erős nyomást fejt ki Mexikóra, hogy ne működjön hátsóajtóként az Egyesült Államokba menő kínai áruk számára. Februárban Trump állítólag azt mondta a kétoldalú tárgyalásokon, hogy Mexikó esetleg megúszhatja a durvább amerikai vámokat, ha saját vámokat vetnek ki Kínára.

A kínai külügy tiltakozik, reakciójuk szerint Peking „határozottan elutasítja a kényszer hatására tett lépéseket, amelyek bármilyen ürüggyel korlátozzák Kínát, vagy aláássák Kína jogos jogait és érdekeit”.