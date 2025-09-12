Öt napja nem találják a 27 éves nőt, aki túrázás közben tűnt el a Dunakanyarban

Körözést adott ki a Monori Rendőrkapitányság, ugyanis öt napja nem találnak egy 27 éves nőt, aki túrázás után tűnt el a Dunakanyarban - írja a Telex. A rendőrség a lakosság segítségét is kéri az ügyben, emellett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is keresi őt. Többek közt azt írják, hogy az utóbbi napokban többen is direkt azért indultak túrázni a Spartacus-ösvényen, hogy részt vegyenek a keresésben.

Mint írták: „Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az Ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán.”

Az eltűnt nő a rendőrségi közlemény alapján 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van, az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert.