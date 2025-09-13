A 80 éves apácák, akik visszaszöktek a kolostorukba

Három 80 év feletti osztrák apáca elmenekült az idősek otthonából, ahová elhelyezték őket, és visszatért korábbi kolostorukba. Bernadette nővér (88), Regina nővér (86) és Rita nővér (82) az utolsó három apáca a Salzburg melletti Elsbethenben található Goldenstein kolostorban.

Az egyházi hatóságok nem túl boldogok, de az apácák igen.

„Annyira örülök, hogy itthon vagyok” – mondta Rita nővér. „Az idősek otthonában mindig honvágyam volt. Annyira boldog és hálás vagyok, hogy visszatértem.”

A három nővér szerint 2023 decemberében akaratuk ellenére vitték el őket a kolostorból. „Nem kérdeztek meg minket” – mondta Bernadette nővér a BBC-nek. „Jogunk volt itt maradni életünk végéig, és ezt megsértették.”

A három apáca élete nagy részét a Goldenstein kastélyban töltötte, amely 1877 óta kolostor és magán lányiskola. Az iskolába 2017 óta járhatnak fiúk is. Bernadette nővér maga is ebbe az iskolába járt 1948-tól, Regina nővér 1958-ban, Rita nővér pedig négy évvel később érkezett a kolostorba. Mindhárman évtizedekig tanítottak, Regina nővér az iskola igazgatója is volt.

A Goldenstein-kolostor Fotó: Viva La Ren/CC BY-SA 3.0

Aztán két probléma is felmerült. Egyrészt elfogytak az apácák, másrészt, akik maradtak, már olyan idősek voltak, hogy a kolostor irányítását átvevő egyházi elöljáró egy katolikus idősotthonba költöztette őket. A nővérek tisztában vannak vele, hogy az egyház szabályai szerint nem dönthetnek a saját sorsukról, de most fellázadtak.

„Egész életemben engedelmes voltam, de ez már túl sok volt” - mondta Bernadette nővér. Összepakolták azt a kevés holmijukat, és visszatértek a kolostorba. A korábbi szobáik zárjait kicserélték, ezért lakatost hívtak.

Markus Grasl prépost, akihez a kolostor tartozik, aggódik a nővérekért, döntésüket pedig „teljesen érthetetlennek” és „eszkalációnak” nevezte. „A kolostor szobái már nem használhatók, nem felelnek meg a méltó ellátás követelményeinek” – mondta.

Amikor a nővérek visszaköltöztek, valóban nem volt se víz, se villany, de ezt mostanra nagyjából megoldották. A támogatóik ételt hordanak nekik, orvos is látta őket. A helyiek nagy része a tanítványuk volt, és többen fogadkoznak, hogy ha hívják őket, azonnal rohannak segíteni.

„Mielőtt meghalnék abban az idősek otthonában, inkább kimegyek egy rétre, és ott lépek be az örökkévalóságba” – mondta Bernadette nővér. (BBC)