Összeütközött két autó a Győr ralin

A Győr rali második gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt szombat délután, írja a Kisalföld.

A bakonyi kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után összeütközött két versenyautó, amik négy embert sodortak el.

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek meg. A sérültek között versenybírók is vannak.

Tavaly márciusban az Esztergom–Nyerges ralin sodródott le egy autó az útról, öten vesztették életüket.