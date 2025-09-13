Van még összesen 106 MSZP-s?

Az MSZP mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet a 2026-os országgyűlési választáson, mondta a Népszavának Komjáthi Imre, aki maga is indul Borsod-Abaúj-Zemplénben.

Az MSZP elnökét a közvélemény-kutatási adatok sem hozták zavarba. A legtöbb felmérés az MSZP-t már csak az egyéb pártok között tartja számon, a népszerűtlenségük mérhetetlen . Komjáthi szerint ezek listás felmérések, az egyéni körzetekről jelöltek híján még nincs valós kép. A DK-val elképzelhető egyészség, és – bár ez politikai abszurdként hangzik, de ez áll az interjúban: „Sőt, ha a Tiszában lesz hajlandóság, egy előválasztást is el tudok képzelni.”

A párt mindenképp állítana országos listát, vagyis visszaléptetések esetén is 71 jelöltjük elindulna.

Komjáthi Imre Fotó: Németh Dániel/444

Komjáthi szerint 20 olyan jelöltjük van, akik vernék a fideszes ellenfelüket, ha az ellenzéki oldalról más nem indulna.

Azt már én teszem hozzá, mert Komjáthi szerényen elhallgatta: az MSZP-nek már most van 106 olyan jelöltje, aki megnyerné a választókerületét, ha nemcsak az ellenzék, hanem a Fidesz és a Mi Hazánk sem indulna.