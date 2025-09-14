Az öltözőfolyosón akarta megverni ellenfelét a magyar birkózó, mert az meccs közben rámarkolt a péniszére

A magyar színekben versenyző Muszukajev Iszmail szombaton kikapott a szabadfogású birkózók 70 kilogrammos súlycsoportjának negyeddöntőjében a zágrábi világbajnokságon, az egész viszont arról marad emlékezetes, hogy Muszukajev többször is neki akart menni ellenfelének.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az FTC világ- és Európa-bajnok sportolója két győztes meccs után az elsőként rangsorolt Aojagi Josinoszukével csapott össze a legjobb nyolc között. A mérkőzés egy pontján Muszukajevnél elszakadt a cérna, és többször meg akarta ütni a japánok vb-ezüstérmesét, mert az rámarkolt a péniszére.

Muszukajev 10-0-s technikai tusvereséget szenvedett, de a meccs után sem tudott megnyugodni, és még a folyosón is neki akart menni a japánnak.

Muszukajev a közösségi oldalán reagált: „Ami szombaton a szőnyegen történt, arra nem vagyok büszke, és senkit sem buzdítok ilyesmire. Biztosan tudjátok, hogy békeszerető ember vagyok, és komoly ok nélkül sosem viselkednék így. A tetteivel megsértett engem, és ezzel a becsületemet is, ami ilyen következményekhez vezetett, hiszen bármely magára valamit is adó férfit sértene ez. Nem tudom, náluk hogyan viszonyulnak ehhez, de a Kaukázusban ez elfogadhatatlan. Békét és jóságot mindenkinek!" (Eurosport, MTI)