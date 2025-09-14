Fantasztikus teljesítménnyel Szabó Nóra a 15. helyen végzett a tokiói világbajnokság maratonján

A magyar országos csúcstartó, Szabó Nóra a 15. helyen végzett a női maratonon a tokiói atlétikai világbajnokság második versenynapján.

Szabó Nóra még a 2023-as budapesti világbajnokságon. Fotó: ROBERT GHEMENT/AFP

A 73 fős mezőnyben Szabó sokáig a középmezőnyben haladt, a hajrára azonban sokat javított és végül 2:31:41-es időeredménnyel, a negyedik legjobb európai futóként a 15. helyen ért célba. A versenyt a kenyai Peres Jepchirchir nyerte.

„Hihetetlen számomra ez a 15. hely, nagyon boldog vagyok, még nem tudom felfogni” – mondta Szabó az MTI-nek. „Nem volt holtpont, a végén pedig nagyon jó érzés volt bejönni a stadionba. Nagyon örülök. Most egy hetet pihenek, aztán készülök a következő, valenciai maratonra. Ott már az időre fogok menni.”