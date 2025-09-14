Luxizással vádolta egy Fidesz-közeli oldal a Tisza új alelnökét, de a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé

Mészáros Lőrinc öccsének és sógornőjének tulajdonában van az a balatonfüredi ház, amiről egy Fidesz-közeli oldal azt állította, hogy a Tisza Párt nemrég megnevezett harmadik alelnökének szülei laknak ott – írja a Kontroll és a 24.

Forsthoffer szerint a tévesen a szüleinek tulajdonított ingatlan jelenleg nem is lakott, a „tul.lap szerint -egészen bizarr módon- éppen egy felcsúti magánszemély tulajdona”. Bár a Tisza Párt új alelnöke nem nevezte meg a ház lakóját, az valóban Mészáros Jánosnak és feleségének tulajdona, amiről először a Kontroll írt, majd a 24 is ellenőrizte a tulajdoni viszonyokat. Ahogy azonban az a tulajdoni lapról kiderül, egy megosztott telekről van szó, aminek a másik felén laknak a Tisza Párt politikusának családtagjai, egy kisebb házban.

A Mészáros család balatonfüredi ingatlanja
Fotó: Google Street View

Forsthoffer bejegyzésében később többek között arról írt, hogy:

„a rólunk szóló cikkek hemzsegnek a csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól: a szállodánk a hét elején még lepukkant, igénytelen és koszos volt, a hét végére már »kiemelkedő piaci potenciálja« miatt értéke meghaladta a hatvanpusztai majorságét. Mi mégsem cserélnénk!!!

Számunkra a kollégáink, a vendégeink és a családunk által építgetett vállalkozás SOKKAL NAGYOBB ÉRTÉKET JELENTENEK!”

Bejegyzése alá pedig csatolta annak a cikknek a screenshotját, ami abban az Ellenpont nevű lapban jelent meg valótlant állítva, amit az Origo volt főszerkesztője, Gábor László igazgat.

belföld tisza origo gábor lászló balatonfüred Forsthoffer mészáros lőrinc ellenpont
