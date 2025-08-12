Az Ellenpont nevű új lap vezetője lett az Origo egykori főszerkesztője, Gábor László

Gábor László, az Origo korábbi főszerkesztője a szintén Mediaworks érdekeltségbe tartozó új lap, az Ellenpont vezetője lett – írja a Telex.

Fotó: Németh Dániel/444

Gábor László 2017 és 2024 között vezette az egyik leglátogatottabb online lapot, a keze alatt az Origo az egyik legdurvább propagandafegyverré vált. A címlapjáról egyszerre ömlik a szoftpornó és az oroszpárti propaganda, néha pedig még a Kreml szóvivőjénél is putyinistábbak voltak. Amikor a bíróság egy becsületsértési ügyben számonkérte volna egy origós cikk miatt, a főszerkesztő rendőrségi tanúvallomásában azt állította, nem tudja, ki írta a lejárató cikket, sem azt, hogy ki döntött annak megjelentetéséről.