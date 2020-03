Az Origo főszerkesztője állítólag nem tudja, hogy ki ír és jelentet meg lejárató cikkeket a lapjában

Gábor László, az Origo főszerkeszője Fotó: olvasónk

Nem vezetett eredményre az adatgyűjtés, indokolta a budapesti II. és III. kerületi Bíróság azt, hogy megszüntette az eljárást a becsületsértési perben, amit Donáth Anna indított az Origo ellen. A lapban "Egy fiatal lány állítja, Donáth Anna szexuálisan zaklatta a Sziget Fesztivál után" címen jelent meg tavaly nyáron írás, amely miatt a lapot a Fővárosi Ítélőtábla már jogerősen helyreigazításra kötelezte, mert az abban foglaltak valóságtartamáról a lap bizonyítottan nem győződött meg.