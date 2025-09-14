Több tízezren tiltakoztak Törökországban az ellenzéki párt ellehetetlenítése miatt

Több tízezer ember tiltakozott Törökország fővárosában, Ankarában, egy olyan bírósági ügy miatt, ami hétfőn leválthatja a fő ellenzéki párt vezetőjét – írja a Reuters. A tömeg Recep Tayyip Erdoğan elnök lemondását követelte, miközben török zászlókat és pártzászlókat lengetett.

Fotó: ADEM ALTAN/AFP

A bíróság hétfőn dönt arról, hogy érvényteleníti-e a Köztársasági Néppárt (CHP) 2023-as kongresszusát – állítólagos eljárási szabálytalanságok miatt. Ez alapjaiban alakíthatja át a pártot, megingathatja a pénzpiacokat, és befolyásolhatja a 2028-ra tervezett általános választások időzítését. A bíróság ugyanakkor el is halaszthatja a határozat meghozatalát.

A tüntetésen Özgür Özel, a CHP vezetője azt mondta: a kormány a demokratikus normák aláásásával és az ellenzéki hangok elnyomásával próbál hatalomban maradni, miután az ellenzék az elmúlt évben sorra nyerte a helyhatósági választásokat. Ezután pedig előrehozott parlamenti választások kiírását is követelte. Azt mondta:

„Ez az ügy politikai. A vádak rágalmak. Társaink ártatlanok. Amit tesznek, az puccs – puccs a jövő elnöke ellen, a jövő kormánya ellen. Ellenállunk, ellenállunk, ellenállunk.”

A kormány szerint az igazságszolgáltatás független, és tagad minden politikai indíttatást. Eközben mégis az látszik, hogy több száz CHP-tag ül előzetes letartóztatásban egy kiterjedt vizsgálat részeként, ami állítólagos korrupcióhoz és terrorizmushoz kötődő szálakat vizsgál. Az érintettek között van Erdoğan fő politikai riválisa, Isztambul volt polgármestere, Ekrem İmamoğlu is. Az ő márciusi letartóztatása váltotta ki az évtized legnagyobb török tüntetéseit, amik során több százezren vonultak utcára. Európai polgármesterek küldöttsége, köztük Karácsony Gergely pedig idén augusztus végén látogatta meg Ekrem İmamoğlut a börtönben.

A mostani, ankarai tüntetésen felolvasták İmamoğlunak a börtönből írt levelét is, amiben azt írta, a kormány előre próbálja meghatározni a következő választások kimenetelét azzal, hogy félreállítja a legitim ellenfeleit, és politikailag motivált bírósági eljárásokkal és más elnyomó intézkedésekkel ássa alá a demokráciát. Azt írta:

„Az »én« korszaka ebben az országban véget ér, és elkezdődik a »mi« korszaka. Egy ember veszít, és mindenki más nyer.”

A levelet hallva a tömeg tapsolt és azt skandálta: „İmamoğlu elnök!”