Többen is letérdeltek, de a törölközőt is újra bedobták a Sztárboxban

Ismét gyepálták kicsit egymást a celebek az RTL bokszolós műsorában, először női könnyűsúlyban csapott össze az apja, vagyis Gáspár Győző miatt ismert Gáspár Evelin és Szorcsik Viktória színész. Utóbbit folyamatosan sarokba szorították, a harmadik menetben pedig rászámoltak, végül mégis kibírta talpon a negyedik menetet is, de Gáspár Evelin fölényesen nyert a pontozóbírók szerint. A mérkőzést kommentáló Kovács István azzal a konklúzióval zárta a látottakat, hogy „a Sztárbox rendet rak a celebcsaládokban”.

Ezek után férfi nehézsúlyban Radics Peti youtuber és Lakatos László humorista bokszoltak. Radics azonnal elesett, majd Lakatos is letérdelt, a negyedik menetet pedig már el se kezdték, miután Radics edzője a harmadik menetben bedobta a törölközőt.

Férfi középsúlyban Lotfi Begi Digitális Polgári Kör-tag és DJ, illetve Kamarás Iván színész mérkőztek meg egymással. Lotfi Begi nagyon sokat szeretgette Kamarást, az egymást ölelgető celebeket többször is szét kellett választani. A harmadik menetben a DJ kicsit padlóra küldte Kamarást, akire rá kellett számolni, végül megosztott pontozással Lotfi Begi nyert.

A negyedik mérkőzést férfi könnyűsúly kategóriában Miller Dávid színész/énekes/műsorvezető és Richter József cirkuszigazgató tolták le. A nézők 66 százaléka úgy tippelte, hogy Miller Dávid lazán legyőzi az egy fejjel magasabb Richtert. (Miller tavaly már indult, de egy sérülés miatt végül ki kellett szállnia.) Richter az első menetben izomból nekiment Millernek, aki a második menetben szépen visszavágott, majd a harmadik menetben rá is kellett számolni Richterre, aki a negyedik menetet szünetkéréssel indította, hogy a végén Miller Dávid egyhangú pontozással megnyerte a mérkőzést.

Az egymás gyepálását a híresek és kevésbé híresek jövő hét vasárnap is folytatják.