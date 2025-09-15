Bár büszkén jelentette be a zalaegerszegi fideszes, hogy a Bosch-vezér is belépett a digitális polgári körébe, néhány óra múlva törölte a tagok közül

Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője hétfőn reggel még büszkén jelentette be, hogy a magyarországi Bosch vezetője is belépett az általa létrehozott digitális polgári körbe. Délután 4 óra környékén azonban módosították ezt a bejegyzést, és törölték Szászi István nevét a listáról és a fotója is lekerült a tablóról, írja a Telex.

A tagok között olyan nevek vannak, mint Palkovics László volt technológiai és ipari miniszter, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, illetve a Fidesszel szimpatizáló közéleti személyiségek (Sasvári Sándor, Szörényi Levente, Rátóti Zoltán). A sorból Szászi István lógott ki, ő ugyanis egy magántulajdonú nemzetközi vállalat vezetőjeként tűnt fel a Fidesz mozgósításra kitalált szerveződésének listáján.

Vigh László posztja szerint az Innovatív Zala–Digitális–High tech Magyarországért Polgári Körnek pedig az a célja, hogy „olyan közösségi diszkussziókat indítson el, amelyek ezek társadalmi, gazdasági és kulturális beágyazottságát járják körül. A kör a polgári értékrend talaján állva kíván hozzájárulni egy high-tech, innovatív Magyarország jövőképének megrajzolásához”.

Frissítés

Cikkünk megjelenése után a Bosch röviden reagált a Szászi Istvánnal és a Digitális Polgári Körökkel kapcsolatos hírekre. Eszerint

„Dr. Szászi István vezetői víziójának része a technológia fejlődés támogatása, az innovációs ökoszisztéma létrehozása és működtetése, azonban a vezető nem tagja semmilyen politikai szervezetnek, így a megnevezett Digitális Polgári Körnek sem.”

Így pedig már csak az a kérdés, hogy akkor mégis hogyan került a neve és a fotója Vigh László Facebook-bejegyzésébe.