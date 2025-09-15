Bulgáriában őrizetbe vették egy teherhajó orosz tulajdonosát a 2020-as bejrúti óriásrobbanás ügyében

Bulgáriában őrizetbe vették Igor Grecsuskint, egy teherhajó orosz tulajdonosát a bejrúti kikötőben öt éve történt óriási robbanás ügyében – közölték libanoni tisztségviselők.

Az illetékes vizsgálóbíró 2020 őszén adott ki letartóztatási parancsot az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezeten keresztül Grecsuskin és a hajó kapitánya, a szintén orosz Borisz Prokosev ellen. A teherhajóval vitték az ammónium-nitrátot, ami később felrobbant a libanoni főváros kikötőjében.

Fotó: Mikhail Alaeddin/Sputnik via AFP

A libanoni tisztségviselők közölték, hogy jelenleg előkészítik a dokumentumokat annak érdekében, hogy Grecsuskint átszállíthassák Libanonba kihallgatásra. Amennyiben ezt nem sikerül elérniük, úgy libanoni nyomozók utaznak majd Bulgáriába, hogy a kihallgatást ott végezhessék el. Az orosz–ciprusi állampolgárságú Grecsuskint a múlt héten vették őrizetbe a Vaszil Levszki nemzetközi repülőtéren Szófiában, amikor megérkezett Ciprusról.

A történelem egyik legnagyobb nem nukleáris robbanásaként számon tartott, 2020. augusztus 4-i katasztrófa – 2750 tonnányi, gondatlanul tárolt ammónium-nitrát felrobbanása – városnegyedeket döntött romba a libanoni fővárosban. A detonáció következtében több mint 220 ember halt meg, több mint 6500-an sérültek meg, és mintegy 300 ezer ember vesztette el otthonát. (MTI)