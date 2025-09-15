Csónakkikötőt építetnének a Balaton egy Natura 2000-es területén

Szigliget nyugati részén, a Balaton partján éles vita bontakozott ki egy tervezett, több mint száz férőhelyes csónakkikötő körül, számolt be a vitáról a 24.hu. A beruházó, Kovács Zoltán, egy elhanyagolt terület és egy régi csónakkikötő rehabilitációjaként mutatja be a fejlesztést, míg a helyi civil szervezet, a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör szerint a terv valójában természetkárosító beavatkozás, amely veszélyezteti a környék ökológiai értékeit.

A konfliktus egyik fő oka, hogy a kikötő egy Natura 2000-es területen, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park érzékeny zónájában valósulna meg. A kotrási munkálatok a tó medrének olyan részét érintenék, ahol a civilek szerint természetes módon kialakult fás-cserjés élőhely található. A beruházó ezzel szemben azt állítja, hogy a projekt nem érinti a védett nádasokat, és a fejlesztés révén értékes vizes élőhely alakulhatna ki a jelenlegi rendezetlen állapot helyett. A tó medre állami tulajdonban van, a part menti terület viszont a beruházóé.

A kikötőmedence a régi nádüzem kikötőjének a helyén és területén, valamint az illegális feltöltés helyén valósul meg. A tervező helyszíni geodéziai felmérés alapján jelölte ki a tervezett medence területét úgy, hogy az a védett nádast meg se közelítse” - mondta a beruházó.

Képünk csak illusztráció. Fotó: Pixabay

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2025 júliusában engedélyezte a beruházás első ütemét, amely egy ötven férőhelyes csónakkikötő kialakítására vonatkozik. A hatóság szerint ez nem jár jelentős környezeti hatással. Ugyanakkor a projekt második ütemét, amely a régi nádüzem csatornájának újranyitását is tartalmazná, elutasították, mivel az veszélyeztetné a természetvédelmi szempontból értékes nádasokat. A kikötő teljes területét azonban már az első ütem során kikotorhatnák, így a civilek attól tartanak, hogy ez utat nyithat a későbbi bővítés előtt.

A beruházással szemben fellebbezést nyújtottak be a Belügyminisztérium egyik helyettes államtitkárához, és a fellebbezésnek halasztó hatálya van, vagyis az építkezés egyelőre nem kezdődhet meg. A civilek arra is felhívták a figyelmet, hogy a projekt jelenleg nem rendelkezik mederhasználati engedéllyel, amely szintén elengedhetetlen feltétele a kivitelezésnek.

Szigliget polgármestere, Balassa Dániel szerint a településnek nincs szüksége ötven férőhelynél nagyobb csónakkikötőre, és csak az első ütem megvalósítását támogatja, amennyiben az észszerű keretek között marad.

A beruházó ugyanakkor nem zárja ki, hogy a jövőben, ha a jogszabályok lehetővé teszik, a teljes, 106 férőhelyes kapacitást is kiépítik. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a hajózócsatorna kikotrása engedélyt kap, amelyhez újabb környezetvédelmi vizsgálatokra és jogi eljárásokra lenne szükség.