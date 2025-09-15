Fokozta Izrael Gáza bombázását, miközben az amerikai külügyminiszter tárgyalni érkezett

Palesztin tisztviselők közlése szerint az izraeli erők legalább 30 lakóépületet romboltak le Gáza városában, és emberek ezreit kényszerítették otthonaik elhagyására, miközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap megérkezett, hogy a konfliktus jövőjéről tárgyaljon.

Izrael korábban közölte, hogy tervei szerint elfoglalja a várost, ez pedig része annak a céljának, hogy felszámolja a Hamász nevű militáns csoportot.

Izrael kedden légicsapást mért a Hamász politikai vezetésére Dohában, akik időről időre tűzszünetről és túszszabadításról folytattak tárgyalásokat. A támadás széles körű nemzetközi elítélést váltott ki.

Katar hétfőn rendkívüli arab–iszlám csúcstalálkozót tart, hogy megvitassák a következő lépéseket. Rubio közölte, hogy Washington célja a Gázai övezetben még mindig fogva tartott 48 túsz kiszabadításának előmozdítása, valamint a tengerparti övezet újjáépítése. A foglyok közül vélhetően csak 20-an lehetnek életben.

„Ami történt, megtörtént” – mondta Rubio. „Találkozunk az izraeli vezetéssel. Beszélni fogunk arról, mit tartogat a jövő” – tette hozzá, mielőtt Izraelbe indult, ahol keddig marad.

Banjanim Netanjahu és Marco Rubio. Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

Megérkezését követően Rubio ellátogatott a jeruzsálemi Siratófalhoz, a zsidó vallás egyik legszentebb imahelyére. A tervek szerint tárgyalásokat folytat Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel is.

A Siratófal meglátogatása „megerősíti Amerika elkötelezettségét Jeruzsálem Izrael örök fővárosaként való elismerése mellett” – áll a külügyminisztérium közleményében. (Reuters)