Újabb világcsúcsot ugrott Armand Duplantis, már 630 centiméternél jár

sport
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A svéd Armand Duplantis 630 centiméterre javította saját világcsúcsát férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság hétfői versenynapján, ezzel megvédte címét.

Fotó: PAWEL KOPCZYNSKI/AFP

Az olimpiai, Európa- és világbajnok svéd sztár a budapesti Gyulai István Memorialon felállított 629 centiméteres rekordját ugrotta túl. Ez pályafutása során már a 14. világcsúcsa. Duplantis már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot. Második helyen 600 centiméterrel a görög Emmanuil Karalisz végzett, a harmadik az ausztrál Kurtis Marschall lett 595 centiméterrel. A magyar Böndör Márton nem jutott döntőbe. (MTI, Nemzeti Sport Online)

sport atlétikai vb Armand Duplantis atlétikai világbajnokság világcsúcs Tokió Japán rúdugrás
Kapcsolódó cikkek

Budapesten döntötte meg a rúdugrás világcsúcsát Armand Duplantis

A svéd sztár már tizenharmadszor javított a sportág világcsúcsán, most 629 centimétert ugrott.

Benics Márk
sport