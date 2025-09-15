Újabb világcsúcsot ugrott Armand Duplantis, már 630 centiméternél jár

A svéd Armand Duplantis 630 centiméterre javította saját világcsúcsát férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság hétfői versenynapján, ezzel megvédte címét.
Az olimpiai, Európa- és világbajnok svéd sztár a budapesti Gyulai István Memorialon felállított 629 centiméteres rekordját ugrotta túl. Ez pályafutása során már a 14. világcsúcsa. Duplantis már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot. Második helyen 600 centiméterrel a görög Emmanuil Karalisz végzett, a harmadik az ausztrál Kurtis Marschall lett 595 centiméterrel. A magyar Böndör Márton nem jutott döntőbe. (MTI, Nemzeti Sport Online)