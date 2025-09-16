Exfideszes megy a Fidesz ellen Józsefváros legszegényebb részén

- Az miért van, hogy a Fidesz önt szinte jobban támadja, mint a Pikó András polgármester jelöltjét? – kérdeztem a vasárnapi józsefvárosi időközi választás egyik indulóját, a független Oláh Józsefet.
- Talán lehet, hogy veszélyes vagyok mindenkinek, mert itt élek 32 éve.
- Függetlenként?
- Azt tudni kell, hogy én 17 éven át támogattam a józsefvárosi Fideszt.
- Volt képviselő is?
- Nem voltam képviselő. Sajnos megromlottak a dolgaink. Volt pár olyan kérdés, amiben nem értettünk egyet. Tisztelem és becsülöm egyes személyek munkásságát, nem szeretnék senkit megbántani. A lakók felkérésére indultam.
- Mikor vált ki a Fideszből?
- Ez körülbelül, hú, ezt meg kell néznem.
- Tavaly, tavalyelőtt?
- Nem, nem ez körülbelül egy hónapja.
- Akkor ezért fáj a Fidesznek ennyire az indulása.
- Igen, igen.
- Mi volt a gond, amiért szakítottak?
- Úgy éreztem, hogy nem kaptam meg azt a megbecsülést, amit meg szerettem volna kapni.
- Nem lehet, hogy ebben a választókerületben szeretett volna indulni ezen az időközi választáson?
- Igen, szerettem volna indulni, de nem kaptam meg a lehetőséget.
Időközi önkormányzati választást rendeznek a józsefvárosi 9-es egyéni választókerületben. A VIII. kerület talán legszegényebb része ez sok-sok lepattant önkormányzati bérházzal, köztük a kormány és Józsefváros hadszínterévé vált Diószegi utcaiakkal, az Orczy-, a Magdolna- és a Losonci-negyeddel, vagy legalábbis ezek egy részével.
A választókerületben egy választást leszámítva évtizedek óta nyer a Fidesz. Most négyen indulnak a mandátumért. Bárki nyer, a képviselő-testület ellenzéki többségét nem fenyegeti veszély.
Elsőre feltűnő, hogy nem látni sehol a helyi baloldali összefogás, a Civilek Józsefvárosért (C8) nevét. Kétfarkú kutyapárti jelölt van ugyan, a párt maga viszont nem volt tagja a baloldali összefogásnak.
