Ledózerolták az orosz nagykövetséggel szemben található Navalnij-emlékhelyet

A kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyen csak pár növény maradt, a virágokat, mécseseket és fotókat eltüntették.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Egyelőre nem tudni, hogy kik dózerolták le az emlékhelyet, amit 2024. február 16-án, Navalnij halálának napján hoztak létre civilek, akik rendszeresen összegyűltek a helyszínen, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin rezsimje ellen, és megemlékezzenek a rendszer bebörtönzött áldozataira.

Az emlékmű ledózerolása után Magyar Fruzsina tüntetést hirdetett a helyszínre. A szeptember 24-ei esemény leírásában azt írják a szervezők, hogy tiltakoznak a ledózerolás ellen, és követelik az eredeti állapot visszaállítását.

A ledózerolással kapcsolatban kérdéseket küldtünk a fővárosnak, a VI. kerületi önkormányzatnak és az orosz nagykövetségnek is. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.