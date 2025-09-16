Már 570 ezer forint az átlagos nettó bér, de a dolgozók felének nettója a 399 ezret sem éri el

A KSH friss adatai szerint júliusban a bruttó átlagkereset Magyarországon a teljes munkaidőben dolgozók körében 693 700 forint volt, ami 9 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. Ennél viszont jobban nőtt a nettó átlagkereset köszönhetően a 2025. július elsejétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezménynek. A nettó így 479 500 forint volt, 9,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Mivel júliusban 4,3 százalékos volt az infláció mértéke, a reálkereset júliusban 4,9 százalékkal emelkedett.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A mediánkereset 9,6 százalékkal növekedett tavalyhoz képest, 570 ezer forint volt, aminek a nettója 399 ezer forint volt, ez 10,7 százalékkal magasabb a tavaly júliusinál. A mediánkereset az a középső érték, aminél ugyanannyian kerestek többet, mint kevesebbet – vagyis a teljes, nyolcórás munkaviszonyban álló magyarok felének a kézhez kapott jövedelme nem haladta meg a 399 000 forintot.

A nemzetgazdasági ágakat tekintve változatlanul két ágazatban haladja meg a bruttó egymillió forintot az átlagbér:

az információ, kommunikáció ágazatban bruttó 1,091 millió forint volt júliusba,

a pénzügyi szolgáltatásoknál pedig 1,08 millió forint.

A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban lehetett keresni, átlagosan bruttó 442 ezer forintot, a második legalacsonyabb átlagbér az egyéb szolgáltatások terén jellemező, bruttó 544,7 ezer forint.