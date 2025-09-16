Rétvári Bence: A svéd miniszterelnök jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat

Rétvári Bence belügyi államtitkár is beszállt Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök svéd bűnözéssel kapcsolatos üzengetésébe.

Rétvári azt írta a Facebookon, hogy Kristersson nem Orbánnal vitatkozik, hanem a saját rendőrkapitányával. Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány ugyanis egy éve azt nyilatkozta, hogy a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció miatt megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma. Gunnar Strömmer svéd igazságügy-miniszter pedig arról beszélt, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma.

„Kristersson svéd miniszterelnök jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat! Utána ő sem tagadná le a migráció veszélyeit.”

Rétvári Bence Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári felhozta az Ipsos friss felmérését is, ami szerint a svédek több mint 60 százaléka tart attól, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozata lesz. „Magyarországon ez kevesebb mint 10 százalék. Talán jobb lenne, ha a következő kormányülésen a magyar sikeres bevándorlás-ellenes politikát tanulmányozná, nem pedig a közösségi médiában üzengetne. Szívesen látjuk egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél.”

Orbán és Kristersson üzengetése azután kezdődött, hogy a magyar miniszterelnök feltöltött az X-re egy részletet a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában mondott beszédéből. Ebben azt állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, az országban pedig több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért. Kristersson felháborító hazugságnak nevezte Orbán állításait. Emellett azt írta, hogy a magyar miniszterelnök szétrombolja a jogállamiságot.

Orbán letartóztatásokról szóló állítása nem volt igaz, már csak azért sem, mert Svédországban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők.