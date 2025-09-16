Spanyolország nem vesz részt az Euróvízión, ha Izrael is ott lesz

Az öt nagy euróvíziós ország közül Spanyolország az első, amelyik bejelentette, hogy nem vesz részt a 2026-os dalfesztiválon, ha azon Izrael is ott lesz. Korábban ezt már bejelentette Szlovénia, Írország és Hollandia.

A spanyol állami műsorszolgáltató, az RTVE igazgatótanácsának tagjai többségi szavazással úgy döntöttek, hogy bojkottálják a versenyt, ha Izrael is a részt vevő országok között lesz jövőre.

Ezzel Spanyolország lett az első a „nagy ötös” Eurovíziós országok közül – ezek azok, amelyek a legnagyobb pénzügyi hozzájárulást nyújtják a rendezvényhez; a többi: Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság –, amely ilyen lépésre szánta el magát válaszul Izrael gázai offenzívájára, amely már a szárazföldön is megindult.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Az RTVE közleményében az áll: „Az RTVE júliusban kérte az EBU-tól (azaz az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetségétől), hogy folytassanak komoly és mélyreható vitát Izrael jövő évi részvételéről. Spanyolország kérését más országok is támogatták.”

A közlemény szerint a 2026-os rendezvénytől való visszalépésről szóló javaslatot 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el. A következő Eurovíziós Dalfesztivál 2026 májusában, Bécsben rendezik meg. Az Eurovízió a világ egyik legnagyobb televíziós eseménye, amelyet több mint 160 millió néző követ.

Oroszországot 2022-ben, Ukrajna inváziója után kizárták a versenyből (ők azóta saját Eurovíziót indítottak Intervízió néven), de Izrael az elmúlt két évben továbbra is részt vett, noha egyre erőteljesebb nemzetközi aggodalmak fogalmazódnak meg a gázai offenzívájával kapcsolatban.

Spanyolországban nagyon erősek az Izrael-ellenes hangok, legutóbb palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát. (Guardian)