Tóth Vera a Megasztárról, amiben a húga is eteti a trasht: A televíziózás mélypontját láthatjuk

„Nem tudok részt venni valami olyanban, ami nem a tehetségkutatást/gondozást hirdeti, hanem kőkemény trash és lelketlen kihasználása mind a főszereplőknek, mind a versenyzőknek, akiknek egyébként a főszereplőknek kellene lenniük. Helyette káromkodást, alpáriskodást, megtörtént vagy nem megtörtént összevágásokat, egyszóval a televíziózás mélypontját láthatjuk. Anno azt gondoltuk, nincs lejjebb. De! Sajnos van lejjebb” – ezt a Story szerint egy (azóta már eltűnt) Facebook-kommentben adta ki magából Tóth Vera, aki 2004-ben megnyerte az első Megasztárt, és akinek a húga, Tóth Gabi jelenleg boldogan káromkodik és alpáriskodik a Megasztár zsűrijében, kinevetve a jelentkezőket. „Ma egy valamirevaló művész, vagy egy igényes előadó nem vállal el ilyeneket, mert ciki” – folytatta kommentjében Tóth Vera, aki már nyáron is jelezte, hogy „aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe”. Igaz, csak utána derült ki, hogy a húga lesz az egyik zsűritag.

„Régen ez presztízst jelentett. Hála a középszerű/legalja értékrendeknek, melyek a hozzá nem értő, és a közönséget alábecsülő kereskedelmi televíziós vezetőket jellemzik, akiknek döntései, »kreatív« műsorötletei borzalmasan károsak a világra nézve, s ma ők formálják a közízlést, építik le az emberek elméjét ezekkel a rettenetesebbnél rettenetesebb műsorokkal, melyekben embereket aláznak meg. Lehet érvelni azzal, hogy miért mentek oda szerepelni, de ez áldozathibáztatás lenne, elnézést, azt mindig is tudtuk, hogy a televízióban való szerepléssel közprédára teszed magad valamelyest, de senkit nem jogosít fel arra, hogy az életed felett rendelkezzen, és úgy tálaljon, ahogy akar, fittyet hányva azokra a traumákra, amiket ezzel okoz a nézettsége érdekében. Arra a Megasztárra baromi büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit egyenesen szégyellem és kikérem magamnak” – zárta sorait Tóth Vera, aki mindezt azután fejtette ki, hogy egy kommentelő megkérdezte tőle, miért nem szerepel a Megasztárban, ahol most mentálisan instabil emberek nevetnek ki mentálisan instabil embereket.