Mentálisan instabil emberek nevetnek ki mentálisan instabil embereket

Ha nagyon tömör szeretnék lenni, elég lenne a cím is, hogy összefoglaljam a Megasztár új évadát, amiben a tavaly felélesztett énekes tehetségkutató zsűrijéből csak Marics Petit tartották meg, hogy aztán melléültessék a Fidesz-közeli Tóth Gabit, a szintén Fidesz-közeli Curtist és az Ukrajnában született kárpátaljai énekest, Herceg Erikát, aki éveken át volt az ukrán tagokból álló, de kifejezetten orosz piacra készült VIA Gra nevű lányegyüttes tagja. Az ő feladatuk lesz idén, hogy találjanak legalább egy tehetséges énekest, akit lehet pár hónapig futtatni, majd szép csendben elfelejteni a nevét.

A héten saját magamon folytatott emberkísérletem szombati etapjába most a gyereket is bevontam, így egy közel kilencéves kislánnyal ültem le a tévé elé, hogy húsz perccel később közös megegyezéssel kapcsoljuk ki azt. A gyerekem szomorúan, kétségbeesett arccal ült a tévé előtt, nem értette ugyanis, hogy egy énekes tehetségkutató műsorban miért nincsenek tehetséges énekesek, és miért nevetnek ki, illetve aláznak meg látványosan rossz állapotban lévő embereket, akiket kizárólag azért hívtak ide, hogy hülyét csináljanak belőlük. Egy szóval foglalta össze a látottakat: hazugság.

Végül a gyerek nélkül néztem meg a két és fél órás első részt, aminek mindössze az első két óráját kellett végigszenvedni ahhoz, hogy mutassanak olyanokat is, akiknek van némi hangja. Addig pont olyan volt a színvonal, mint a Házasodna a gazda előző évadában, amikor a műsorkészítők úgy döntöttek, megidézik a századfordulós cirkuszok hangulatát, csak a szörnyülködés és a nevetség tárgyaként szakállas nők és sziámi ikrek helyett kétségbeesett egyedülállókat mutogattak.

Ezt a szintet hozta most a Megasztár is: gyakorlatilag kizárólag olyan embereket citáltak a zsűri elé, akik nem biztos, hogy abban a helyzetben voltak, hogy képesek legyenek felmérni, mire vállalkoztak. Hogy nekik most az a szerepük, hogy nyilvánosan alázzák őket, hogy a tévénézők, a tapsolódíszletnek odaültetett közönség és a zsűri is csak azért van ott, hogy gúnyolódva hahotázzon.

Például azon, hogy egy közel hatvanéves, termetes nő fehérneműben vonaglik Marics Petin majd Curtisen. Hogy mi volt itt a vicc? Hogy egy kövér nő képes volt fehérneműt húzni és táncolni. Szó szerint visított mindenki. A közönség, Herceg Erika, Curtis, Tóth Gabi és a táncoló nő alatt ülő Marics Peti is, a produkció végén Tóth Gabi meg is jegyezte: „Én ilyen jót még életemben nem szórakoztam tévéműsorban!”

Az ezen való úgynevezett humorizálást aztán azzal folytatták, hogy a szerintük traumatizált Marics Petit úgy lehetne megnyugtatni, ha Tóth Gabi megszoptatná. „Gabi, ciciztesd meg!” – mondta Curtis, mire Tóth Gabi megmarkolta a bal mellét és közölte: „Ebben még van egy kicsi.”, Curtis pedig folytatta: „A pulyát! Tedd csecsre!”

„Berakjam neked? Várj, csak kicsit be kell nyálazni, mert nem csúszik” – folytatódott ezután a kacsintós nagybácsis poénkodás, amikor Herceg Erika a fülesét próbálta megigazítani és Marics felajánlotta a segítségét.

De a kereszténypolgári értékrendet képviselő zsűritagok ezen felül is könnyedén mutattak még be pár, a Kísértés című műsor hangulatát idéző párbeszédet. Teljesen random vágtak be két éneklés között a zsűritől, viccesnek szánt és teljesen értelmezhetetlen beszélgetésfoszlányokat. Curtis például mindenféle előzmény nélkül közölte Herceg Erikával, hogy: „Csókolózzunk! Köpj a számba!”

Egy másik alkalommal pedig, amikor egy újabb mentálisan instabil énekes adta elő produkcióját a színpadon, Tóth Gabi közölte, hogy „full kattant a nő”, mire a mellette ülő Marics azt mondta, „nem baj, néha van olyan, hogy megbasznál egy full kattos gádzsit”, amire Tóth Gabi azt válaszolta: „Csávót is!”

Az adás csúcspontjának ezek után azt szánták a műsorkészítők, hogy beküldték énekelni Krasznai Tündét, aki 2013-ban döntős volt az X-Faktorban, de valójában nem emiatt volt akkor ismert, hanem azért, mert kiderült róla, hogy korábban pornófilmekben szerepelt. Tóth Gabi kitörő örömmel fogadta az énekest, majd miután boldogan továbbjuttatták és leküldték a színpadról, zsűritársainak – akiknek ezek szerint fogalmuk sem volt, hogy kicsoda Krasznai – szörnyülködve elregélte, hogy: „Ez a lány a pokolból jött vissza. Nem tett jó dolgokat vagy cselekedett jól. Drogproblémák, nagyon súlyos felnőttfilmes múlt. Megmondom őszintén, én nem tudtam, hogy össze fogja magát így szedni.”

A következő adásban az előzetes szerint már nemcsak fülledtnek szánt poénok, hanem Mónika show-t idéző ordibálások is lesznek. Szóval ha valaki szeretné látni, ahogy Tóth Gabi magából kikelve üvölt egy versenyzővel, aki az arcába vágta, hogy neki csak nyolc általánosa van, kapcsolja be a tévét szombat este.