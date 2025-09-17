730 eurós pólóban járkált Mészáros Lőrinc a nép között a Mészáros Csoport családi napján

Korona és méh Mészáros Lőrinc szíve felett.

Olvasónk, Károly szúrta ki keddi cikkünkben, hogy milyen jellegzetes, méhecskés-koronás logó díszítette Mészáros Lőrinc egyszerű fekete pólóját, amiben lement szelfizni a nép közé a cégcsoportja hétvégi dupla családi napján. Azon az eseményen, aminek a kedvéért kibérelték az egész Hungexpót és ingyen etettek-itattak-szórakoztattak 25 ezer embert.

Nagyon úgy néz ki, hogy Mészáros egy Dolce & Gabbana Balardi pólót viselt, ami 731,95 euróba, vagyis 285 ezer forintba kerül. Hacsak nem most vette leértékelve, mindössze 454,95 euróért, vagyis 177 ezer forintért.

„Az nem úgy szokott lenni, hogy extrém drágát az hord, aki azt akarja játszani, hogy nagyon gazdag? Vagy aki nagyon gazdag, az mindig osztrigát eszik reggelire? Ezt kérem, egyszer majd kérdezze meg egy nagyon gazdag embertől”

– írta nekem Károly.

Itt az alkalom: megkérném a magukat nagyon gazdagnak tekintő olvasókat, hogy írjanak nekem 3 mondatos miniesszét a fenti két kérdésben, majd küldjék el a szilyl KUKAC 444.hu címre. Én persze mindig osztrigát ennék reggelire. Most kiderülhet, hogy született kőgazdag vagyok-e, vagy bele kell majd tanulnom, ha úgy alakulna.