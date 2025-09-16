Agárverseny, tombolán sorsolt Suzukik, 5 százalék béremelés mindenkinek, olcsóbb lakáshitel – ilyen volt a Mészáros Csoport családi napja

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Mészáros Lőrinc bárkivel leállt szelfizni, aki szerette volna.

Két napra kibérelte a hétvégén a Hungexpo teljes területét Mészáros Lőrinc, hogy óriási eszem-iszommal, mindenféle játékokkal és koncertekkel szórakoztassa a cégcsoportja 25-30 ezer dolgozóját.

Ezúttal csak a tulajdonos Mészáros Lőrinc állt színpadra, felesége, Andi Asszony nem – mesélte a 444-nek az esemény egyik vendége. Mészáros bejelentett pár hangulatjavítő intézkedést, úgyis mint 5 százalékos egységes béremelés január 1-től a csoport minden munkavállalójának, illetve a 3 százalékoshoz képest alacsonyabb, 2,75 százalékos Otthon Start hitel a dolgozóknak az MHB Banktól, aztán lement vegyülni a néppel, végigjárva a teljes területet. Nem lennénk a műszaki háttércsapat helyében, ugyanis pont a Főnök beszédének közvetítése közben ment el a hang.

Egy teljes kiállítási csarnok játékokkal volt tele, minden elképzelhető típusból: VR-esek, konzolok, antik és korszerű számítógépek, flipperek és nyerőgépek. Igen erős volt a felhozatal élő embert tartalmazó kabalafigurákból, akikkel fényképezkedni lehetett a horrorhóembertől a Minecraft-karakterekig.

Volt mindenféle egyéb szórakozási lehetőség a falmászástól a dartson, biliárdon és óriás csocsón át az agárversenyig meg a gyerek- és felnőttsminkelésig, és persze tartottak egy rakás koncertet is, amiket LED-es kijelzőkön az összes csarnokban közvetítettek.

Szombaton TNT-re és Király Viktorra verethették a bankosok és biztosítósok, vasárnap, a népnapon pedig Rúzsa Magdi volt, Edda és Radics Gigi.

Szombat-vasárnap 2500 ember dolgozott azon, hogy a 25-30 ezer dolgozó és vendég elszórakozhasson. Köztük az unokaöcsém, aki diákmunkásként került a Hungexpóra, úgy, hogy az iskolaszövetkezet nem árulta el előre, hogy milyen eseményen fog dolgozni óránként 2200-ért.