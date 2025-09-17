Belső vizsgálatot indított a MOL, miután egy férfi órákon át bolyongott a százhalombattai Dunai Finomító területén

Egy férfi órákig bolyongott a százhalombattai Dunai Finomító elvileg szigorúan őrzött területén, illetéktelenül – írta a Privátkopó bűnügyi magazin.

Lepárlótórnyok a Mol Dunai Finomítójában, Százhalombattán.

Az eset szeptember 6-án történt, a Privátkopó szerint egy férfi egy doboz sörrel a kezében sétált be a finomító területére a főbejáraton keresztül. Az illetéktelen személyt a finomító tűzoltói vették észre, és jelezték a biztonsági szolgálatnak. Az területet a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. őrzi, a lap megkeresésére cég vezérigazgatója, Vankó László nem reagált.

„A jelenlegi eset kapcsán megerősítjük, hogy a Dunai Finomító egy az üzemektől távol eső részére illetéktelenül bejutott egy férfi. Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk” – írta közleményében a MOL, hozzátéve, hogy belső vizsgálatot indítottak, és folyamatosan egyeztetnek az alvállalkozóval, akikkel eddig nem volt panasz.