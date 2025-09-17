Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt indult eljárás a Duolingo ellen

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo ellen a Gazdasági Versenyhivatal, írja a hvg.hu. A vizsgálatot a hivatal közleménye többek közt azzal indokolta, hogy

  • a használati feltételek és működési tájékoztatók nem érhetőek el magyar nyelven,
  • valószínűsíthetően megalapozatlan piacelsőségi állítást tesz a „Duolingo – A nyelvtanulás legjobb módja a világon” szlogenjével;
  • olyan valószínűsíthetően megtévesztő állításokat alkalmaz az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, mint hogy „1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet”.

Illetve mert a

homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól (például az egy nap elvégezhető leckék számáról).

