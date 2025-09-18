Bevezetnek egy új munkaszüneti napot Olaszországban, kicsit Ferenc pápának is emléket állítva

1958-ban október 4-ét Olaszországban Assisi Szent Ferenc napjává nyilvánították, de 1977-ben az így létrejövő munkaszüneti napot kivezették. Most a szerzetes születésének 800. évfordulójára az olasz parlament ismét munkaszüneti nappá nyilvánítja október 4-ét, a törvénymódosításhoz szükséges többség megvan.

Az indoklás szerint a szent „a béke, a testvériség és a természet iránti tisztelet követe”, és nem mellesleg ezek azok az értékek, amelyek az áprilisban elhunyt Ferenc pápa pápaságának középpontjában is álltak. Emellett az új állami ünneptől az Umbria tartományba, Szent Ferenc szülőföldjére irányuló turizmus fellendülését is várják. Idén ugyanakkor október 4. szombatra esik, úgyhogy az új munkaszüneti napot jövőre élvezhetik először az olaszok.

Szóba jött, hogy bevezessenek egy József napot is, de ez végül kikerült a javaslatból, egy új munkaszüneti nap sem olcsó, 1977-ben épp ezért vezettek ki Szent Ferenc napja mellett egy sor másik állami ünnepet is. Az új munkaszüneti nap bevezetésével járó költségeket az állami szektorban 10,6 millió euróra, átszámolva durván 4,2 milliárd forintra teszik.

Franciaországban a nemrég megbukott miniszterelnök spórolási programja részeként épp állami ünnepek kivezetését tervezték, de a társadalmi ellenálláson elbukott az ötlet. (ORF)