Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az antifát

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy „jelentős terrorszervezetként” kívánja címkézni az antifa mozgalmat. Mindez egy reakció a konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása nyomán kialakult feszültségekre. Az antifa („antifasiszták” rövidítése) gyűjtőfogalom a szélsőbaloldali militáns csoportokra, amelyek a neonácikat és a fehér felsőbbrendűeket ellenzik tüntetéseken és különböző rendezvényeken. Trump régóta bírálja az antifát, de szerdán – amikor állami látogatáson járt az Egyesült Királyságban – közösségi bejegyzésében tovább erősítette támadásait.

„Örömmel tájékoztatom hazafias amerikai polgártársaimat, hogy az ANTIFÁT, A BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT, JELENTŐS TERRORSZERVEZETNEK NYILVÁNÍTOM” – írta Trump az saját közösségi oldalán – „Emellett nyomatékosan javasolni fogom, hogy az ANTIFA finanszírozóit a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki.”

Tavalyi antifa tüntetés Portlandben: A fehér felsőbbrendűség terrorizmus
Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Trump korábban is ígéretet tett arra, hogy terrorszervezetté nyilvánítja az antifát, de soha nem részletezte, hogyan hajtaná végre a szankciót. Hasonló fenyegetést tett 2020-ban is, a George Floyd halálát követő országos tiltakozások idején. Nem világos, hogy az elnöknek van-e jogi eszköze terrorszervezetté nyilvánítani az antifát. Christopher Wray, az FBI korábbi igazgatója egy 2020-as kongresszusi meghallgatáson kijelentette, hogy az antifa inkább „egy mozgalom vagy ideológia”, nem pedig szervezet.

Trump a „radikális baloldalt” hibáztatja Kirk meggyilkolásáért, aki a Turning Point USA alapítója volt, és egy utahi egyetemi rendezvényen halt meg. Egy 22 éves férfi ellen vádat emeltek gyilkosság miatt; az ügyészség szerint sms-ben ismerte be, hogy Kirköt „gyűlölködő nézetei miatt” lőtte le, bár pontos indítékát nem hozták nyilvánosságra.

(Politico)

külföld Egyesült Királyság portland fehér felsőbbrendűség Donald Trump Turning Point USA Charlie Kirk antifa