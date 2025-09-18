Drogterjesztő a szomszédom

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kormány kíméletlen drogháborút hirdetett.

Budapesten ebből eddig nem sokat látni.

Különösen a belső kerületek fertőzöttek, egy békés társasház élete is pokollá válhat, ha az egyik lakás drogok elosztóközpontjává válik.

A rendőrség, a bíróság, az ügyészség leterhelt, nem tűnik úgy, hogy pluszpénzt kaptak volna a drogterjesztők elleni küzdelemre.

„Aztán itt vannak az aggasztó adatok a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás növekedéséről. Itt baj van. Az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot. Ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron. Szó szerint bármi áron. Külön kormánybiztost fogok kinevezni. Zéró toleranciát vezetünk be. Pintér miniszter urat pedig arra kérem, hogy a kábítószerkereskedőkkel szemben rendeljen el hajtóvadászatot. A kábítószerkereskedő ronccsá teszi, és megöli a másik ember gyerekét, ezért nem érdemel sem kíméletet, sem kegyelmet. Nem is fognak kapni.”

Orbán Viktor miniszterelnök mondta ezt februári évértékelő beszédében. A Facebook-oldalán a mai napig feltűnnek látványposztok a kábítószerellenes küzdelemről.

„Több mint 3500 rendőrt mozgósítottunk, mozgósítottam a belügyminiszteren keresztül erre a munkára – idézték például egy áprilisi rádióinterjúját az egyik posztban. – Több mint ezer bevetés történt, ezer akciót hajtottak végre, itt lefoglaltak több mázsa kábítószert, fülön fogtak kereskedőket, terítőket. Most beadtuk a szükséges törvénymódosításokat, ami azért fontos, hogy a rendőrök is, meg az emberek is lássák, hogy az ő munkájuknak van értelme. A kábítószerhálózatok felszámolásában előállított emberek elnyerik a megfelelő és nagyon súlyos büntetést. A kábítószer-kereskedőket kiiktatjuk, a kábítószert elkobozzuk, a kábítószer-kereskedelemhez használt eszközöket, ingatlanokat, gépjárműveket elkobozzuk, az így szerzett vagyont elkobozzuk és a kábítószer-kerekedőket pedig a legsúlyosabb börtönbüntetésre ítéljük.”

Orbán Viktor az év elején autóba ült, és a korábban a lovas stratégiáért felelős, a kábítószer-ügyekkel 62 éves koráig nem foglalkozó, frissen drogügyi kormánybiztossá kinevezett Horváth Lászlóval a hevesi Tarnazsadányba hajtott, ahol megígérte: a kormány minden segítséget megad, hogy felszámolják a drogkereskedést és -fogyasztást.

A miniszterelnöknek nem feltétlen kellett volna olyan messzire utaznia, nemcsak a nehéz sorsú, főleg cigányok lakta településeken, hanem Budapest belső kerületeiben is lakóközösségek életét teszi tönkre a droghelyzet. A Fidesz itt szereti a baloldali-ellenzéki városvezetésre kenni a problémát. Jól szemlélteti ezt a közelgő VIII. kerületi időközi választás, ahol a fideszes jelölt, Kozma Lajos annak tudja be a problémát, hogy a rendpárti fideszes kerületvezetés helyett 2019-től a „mindenkinek mindent megengedő” politikát folytató baloldal van hatalmon. Szavait tettekkel is erősítette, belépett a Drogellenes Digitális Polgári Körre, ellenfeleit pedig kihívta egy drogtesztre.

Budapestre beköltözött a kristály

Egy VII. kerületi patinás társasház élete éppen Orbán kábítószerellenes harcának meghirdetése idején kezdett pokolivá válni. Először alufóliák, kiégett üvegek, injekciós tűk jelentek meg, majd a lépcsőházat rendszeresen összeszarták és összevizelték a kábítószerfogyasztók, akik a cuccok izomlazító hatása miatt könnyítettek magukon ott, ahol rájuk jött a szükség. A közös tereken folyamatosak voltak a rongálások, ablakok, üvegek törtek. Közösségi kerékpárok, rollerek akadályozták a lépcsőházban a közlekedést, van, hogy a liftajtót sem lehet kinyitni a szétdobált járművektől.

Ezzel egyidőben a lakók nyugalmát egyre gyakrabban zavarta meg ordibálás, veszekedés, egyre többször találkoztak a házban idegenekkel, akik kapukóddal közlekedtek. Vagy egyszerűen csak besurrantak a semmiből előugorva, amikor egy hazaérkező lakó kinyitotta a kaput. Egyre több konfliktus keletkezett a lakók és az idegenek között, volt, akit vodkásüveggel akartak agyoncsapni.

A házban élőknek nem volt nehéz összerakniuk a képet. Az egyik második emeleti lakásba beköltözött egy dizájner drogokat terjesztő társaság. A fogyasztók és dílerek is jártak ide, és maguk is terítették a kábítószert, ehhez kellettek a rollerek és a biciklik. A lakás gangra néző ablakait kiszerelték, frottírtörülközőkkel helyettesítették, hogy az anyagért hozzájuk érkezőket ne kelljen a lakásba se beengedni. Az ablakon keresztül szolgálták ki őket, akárcsak egy ügyeletes gyógyszertárban.