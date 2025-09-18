Eladták a Belügyminisztérium épületét

Egyetlen licitáló akadt a Belügyminisztérium épületére kiírt árverésen, ő veheti meg a Széchenyi téri palotát 50,7 milliárd forintos áron – írja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) alapján az Mfor. A vevő kiléte egyelőre ismeretlen. Licitálni szeptember 15-től 17-ig (vagyis alig három napon át) lehetett.

A Belügyminisztérium épülete. Fotó: Németh Dániel/444

Árverésre bocsátotta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő azt a Budapest belvárosában, részben a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet évtizedek óta a Belügyminisztérium használ – írta a G7 szeptember 8-án. A lap szerint az MNV az elmúlt időszakban több száz állami ingatlant próbált meg eladni, köztük milliárdos értékűeket is. A mostani aukció azonban ezek közül is kiemelkedik. Az árverésen csak az vehetett részt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot. Az új tulajdonos nem veheti azonnal birtokba az ingatlant, amelyet részben még mindig használ a BM. Az ingatlanokat év végéig ürítik ki, így a birtokátruházás végső határideje 2026. január 15.