Elkészült az új izraeli csodafegyver, a vasnyaláb

Befejezték a tesztelését és hamarosan rendszeresítenek Izraelben egy olcsó, nagy teljesítményű lézeralapú rakétaelhárító rendszert, jelentette be az izraeli védelmi minisztérium szerdán.
Az Iron Beamre (vasnyaláb) keresztelt berendezés az Iron Dome-ot (vaskupola), és a Dávid parittyája nevű légvédelmi rendszereket egészíti majd ki.
Ezek az elmúlt években több ezer rakétát semmisítettek meg Izrael légterében, viszont drágák, a lézer pedig olcsó. A Vas Sugárnyalábot főleg kisebb rakéták és drónok ellen tervezik bevetni. Az első rendszereket év végéig integrálják az izraeli hadsereg légvédelmébe.
Az új technológiát az Elbit Systems és a Rafael Advance Defense Systems nevű vállalatok közösen fejlesztették ki. A Rafael elnöke, Yuval Steinitz szerint a berendezésnek „soha nem látott hatása lesz a modern hadászatra”. (Reuters)