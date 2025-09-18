Elkészült az új izraeli csodafegyver, a vasnyaláb

Befejezték a tesztelését és hamarosan rendszeresítenek Izraelben egy olcsó, nagy teljesítményű lézeralapú rakétaelhárító rendszert, jelentette be az izraeli védelmi minisztérium szerdán.

Az Iron Beamre (vasnyaláb) keresztelt berendezés az Iron Dome-ot (vaskupola), és a Dávid parittyája nevű légvédelmi rendszereket egészíti majd ki.

Ezek az elmúlt években több ezer rakétát semmisítettek meg Izrael légterében, viszont drágák, a lézer pedig olcsó. A Vas Sugárnyalábot főleg kisebb rakéták és drónok ellen tervezik bevetni. Az első rendszereket év végéig integrálják az izraeli hadsereg légvédelmébe.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (jobbra) és Yuval Steinitz akkori energiaügyi miniszter Haifától nyugatra a tengeren 2019 januárjában. Fotó: MARC ISRAEL SELLEM/AFP

Az új technológiát az Elbit Systems és a Rafael Advance Defense Systems nevű vállalatok közösen fejlesztették ki. A Rafael elnöke, Yuval Steinitz szerint a berendezésnek „soha nem látott hatása lesz a modern hadászatra”. (Reuters)