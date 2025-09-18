Károly király sem tartott nyilvános programot Trumppal

160 vendég előtt tartott fényűző vacsora volt a fénypontja Donald Trump és III. Károly király szerdai találkozójának, amelyet a windsori kastélyban tartottak. Trump elnök és felesége, Melania díszes hintóból szállt ki a kastély impozáns udvarában, a vendégek közt pedig ott volt Károly idősebb fia, a walesi herceg és a hercegné is. Az elnök a banketten dicsérte is Vilmos herceget, mondván, „hihetetlenül sikeres lesz a jövőben”, míg Katalint „ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek” nevezte.

Fotó: DOUG MILLS/AFP
Fotó: DOUG MILLS/AFP

Trump a vacsorára magával vitte Tim Cookot az Apple-től és Sam Altmant az OpenAI-tól, de ott ült az asztalnál Rupert Murdoch sajtómágnás is. A látogatás mellett 150 milliárd font értékű amerikai befektetést jelentettek be az Egyesült Királyságba, ebből 22 milliárdot a Microsoft.

Csütörtökön Keir Starmer miniszterelnökkel találkozik az amerikai elnök, vele sem terveztek nyilvános programot.

(BBC)

