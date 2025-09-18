Macskás Fadísz feliratú pólóban fotózkodhatott az Országos Mentőszolgálat egyik regionális igazgatója, akit aztán leváltottak

Múlt héten azonnal hatállyal leváltotta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Kádár Balázst, az OMSZ észak-magyarországi regionális igazgatóját.

Az esetről Magyar Péter számolt be, aki szerint Kádárt „nyilvánvalóan politikai okokból” váltották le, és szerinte a bűne annyi volt, hogy egy baráti szalonnasütésen „a hatalom szerint politikai véleményt kifejező pólót viselt, és arról posztolt a privát Facebook-oldalára.”

A kép már nem elérhető Kádár Facebook-oldalán, de a 24.hu úgy tudja, a pólón a Macskás Fadísz felirat szerepelt, ami a Mocskos Fidesz burkolt változata.

Magyar azt írta, Kádár májusban a mentők napján főigazgatói kitüntetésben részesült a kollégáival, a poszt után nem sokkal viszont berendelték Csató Gábor főigazgatóhoz, aki azonnali hatállyal visszavonta a megbízatását.

Kádár 2019 óta volt vezető, a munkájára nem érkezett panasz, fegyelmi ügye sem volt, innentől pedig mentőorvosként folytatja a munkát - írta Magyar. Az ügyben kerestük Kádár Balázst, hogy megtudjuk, mi történt, de nem értük el. A 24-nek annyit írt, nem szeretne nyilatkozni, de megerősítette, hogy visszavonták a vezetői megbízását, ám annak valós okáról nem tájékoztatták.

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, hogy miért váltották le Kádárt, mi volt a pólóján és valóban ez indokolta-e a lépést, mire azt írták, az OMSZ etikai szabályzatai szerint minden mentődolgozót megillet a véleménynyilvánítás szabadsága. „Értéknek tartjuk a szabad lelkiismerettel megválasztott politikai, vallási és más világnézeti meggyőződéseket. A mentőszolgálatnál sokezer bajtársunk dolgozik különféle világnézettel.”

Hozzátették, Kádár ma is az OMSZ mentőorvosa, de egyéb, személyére vonatkozó információt csak a felhatalmazásával adhatnak ki.